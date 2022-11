Inter, Gagliardini via a gennaio? Interesse di due inglesi e una spagnola

Roberto Gagliardini potrebbe davvero lasciare l'Inter nel corso della prossima sessione di mercato. L'ex Atalanta è tra gli elementi in scadenza di contratto il prossimo giugno e i dialoghi per il rinnovo non sono praticamente mai iniziati, per cui è anche da prendere in considerazione l'idea di una possibile cessione a gennaio per evitare di perderlo a zero in estate.