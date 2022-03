Inter, osservatori in Uk: nel mirino Gallagher e Spence, dettagli e scenario

Scout nerazzurri sono stati avvistati su alcune tribune inglesi: ecco chi sono i calciatori sotto osservazione

Fabio Alampi

Non si ferma l'attività di scouting internazionale dell'Inter, sempre alla ricerca di giovani ancora non pienamente affermati ma che hanno già dimostrato qualità interessanti. Lo sguardo degli osservatori nerazzurri si sarebbe posato sull'Inghilterra: secondo quanto riferisce il Sun, emissari del club di viale della Liberazione sarebbero stati avvistati sulle tribune di Selhurst Park, stadio del Crystal Palace, e di City Ground, casa del Nottingham Forest. I nomi segnati in rosso sull'agenda sarebbero quelli di Conor Gallagher e di Djed Spence, entrambi classe 2000.

A scuola da Lampard e Vieira

Il primo, certamente più noto, è un centrocampista dalle spiccate doti offensive: prodotto del settore giovanile del Chelsea, cresciuto nel mito di Lampard, dopo alcune esperienze in prestito nelle serie cadette lo scorso anno è approdato in Premier League con il West Bromwich. La definitiva esplosione è arrivata in questa stagione, al Crystal Palace, sotto la guida di un altro professore del centrocampo come Patrick Vieira. Con la maglia degli Eagles ha collezionato fin qui 25 presenze e 8 reti, numeri che gli hanno permesso di guadagnarsi la convocazione in Nazionale, con cui ha esordito il 15 novembre 2021 contro San Marino. Il futuro incerto del Chelsea potrebbe aprire nuovi scenari per lui, con diversi club inglesi ed europei pronti ad approfittarne. Su di lui, per quanto riguarda l'Italia, oltre all'Inter ci sarebbe anche la Juventus.

Un treno sulla destra

Il secondo, invece, è un terzino destro di spinta che si sta affermando con la maglia del Nottingham Forest, dove è approdato in questa stagione in prestito dal Middlesbrough. Quest'anno ha già totalizzato 32 presenze e 3 reti fra Championship e coppe nazionali, attirando l'attenzione di una dozzina di club inglesi e non solo. Scout di Inter e Milan sarebbero stati avvistati in tribuna in occasione del match di mercoledì contro il Queens Park Rangers, nella quale è anche andato a segno.