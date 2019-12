APPIANO GENTILE – Ultima conferenza dell’anno solare per Antonio Conte che oggi incontrerà i cronisti presenti ad Appiano Gentile in vista della gara di domani pomeriggio che vedrà i nerazzurri impegnati al Meazza contro il Genoa. Il tecnico dell’Inter risponderà alle domande dei cronisti presenti nella Media House, FcInter1908.it vi riporterà – come di consueto – le parole dell’allenatore.