L’Inter è diventata prevedibile e Conte trema: il gesto di Lautaro può costare caro

Maledetto gennaio. Ancora una volta. L’Inter perde stima e punti tra le curve insidiose di inizio anno, fermata anche dal Cagliari in casa nel lunch match di giornata. Tre pareggi di fila in campionato dopo la vittoria con il Napoli. Vetta che tende ad allontanarsi e Juve potenzialmente in fuga, sebbene impegnata proprio stasera in casa della squadra di Gattuso. A prescindere da ciò che sarà, i nerazzurri hanno visto sfumare contro Atalanta, Lecce e Cagliari ben sei punti, dopo essere stati in vantaggio in tutte e tre le gare. Su questo aspetto dovrà riflettere Antonio Conte, preda nel finale di partita di rabbia e tensione trasmesse inevitabilmente anche ai calciatori.

COSÌ NO – L’arbitro ha sicuramente macchiato la sua condotta con una serie di decisioni piuttosto discutibili. Ciò non però deve essere alibi per una squadra che ha avuto diverse occasioni per blindare il vantaggio e le ha gettate puntualmente al vento. Se l’Inter non ha portato i tre punti a casa è principalmente perché non è riuscita a concretizzare quanto prodotto (non tantissimo ad onor del vero) e perché contro avversarie disposte a specchio non ha ancora trovato un’alternativa di gioco adatta. Ma siamo a gennaio e la strada è ancora lunga, come ribadito anche da Stellini in conferenza stampa, per cui servirebbe maggiore equilibrio nelle valutazioni e nelle reazioni. Ciò che è mancato a Lautaro Martinez. L’argentino oltre a perdere la testa rischia seriamente di perdere il derby e forse anche la Lazio per un gesto che andava assolutamente evitato.

L’ALTRA FACCIA – Emergono anche note positive dalla gara del Meazza. Ad esempio la buona partita di Young all’esordio al Meazza, a pochi giorni dal suo arrivo, catapultato in campo a causa dell’assenza di Antonio Candreva per squalifica. Suo l’assist al bacio per Lautaro Martinez nell’occasione che ha sbloccato la partita. La più classica delle azioni scaturite dalla fascia, non la più usuale negli ultimi anni nerazzurri. Un’alternativa che potrebbe tornare comoda nelle prossime gare.