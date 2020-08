LIVE, INTER-GETAFE 0-0: acuto di Lautaro, Soria risponde al Toro

GELSENKIRCHEN – Dentro o fuori. L’Inter di Antonio Conte per continuare a cullare il sogno europeo dovrà superare il Getafe in gara secca questa sera. Il tecnico nerazzurro conferma il blocco che ha superato brillantemente l’Atalanta nell’ultima giornata di campionato. Lukaku-Lautaro in attacco, Godin in difesa e D’Ambrosio e Young sulle corsie esterne. In mezzo ci saranno Brozovic-Barella e Gagliardini.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 7 Sanchez, 11 Moses, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 20 Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 87 Candreva.

Allenatore: Antonio Conte.

GETAFE (4-5-1): 13 Soria; 17 Olivera, 16 Exteita, 2 Djené, 22 Suarez; 12 Nyom, 24 Timor, 18 Arambarri, 20 Maksimovic, 15 Cucurella; 7 Mata.

A disposizione: 1 Chichizola, 30 Jean Paul, 4 Cabaco, 6 Chema, 8 Portillo, 9 Angel, 11 Diedhou, 19 Molina, 21 Fajr, 23 Jason, 26 Hugo Duro.

Allenatore: José Bordalás.

Arbitro: Taylor (ENG).

Assistenti: Beswick, Nunn.

Quarto Uomo: Kavanagh.

VAR e Assistente VAR: Attwell, Tierney.

Le regole UEFA per la sfida

– In caso di parità al 90′, si disputeranno i tempi supplementari e, eventualmente, i calci di rigore.

– Sarà possibile effettuare cinque sostituzioni, ma al massimo in tre momenti diversi della partita. Tra questi non sono inclusi i cambi durante l’intervallo, tra la fine dei tempi regolamentari e supplementari e nell’intervallo dei supplementari. Ai tempi supplementari è concessa un’ulteriore sostituzione.

– Tra campo e panchina saranno 23 i calciatori a disposizione degli allenatori, anziché 18.

DIFFIDATI E SQUALIFICATI

INTER

Diffidati : Godin, Barella, Candreva, Conte.

Squalificati : –

GETAFE

Diffidati : Nyom, Mata, Angel, Fajr.

Squalificati : –

UEFA ha stabilito che le diffide verranno azzerate a partire dai quarti di finale.