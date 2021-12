Prima Calha e ora Onana: gli occhi dell’Inter sui giocatori in scadenza, la top 10 (+2)

L’Inter si guarda intorno con grande attenzione sul fronte dei giocatori in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno 2022. Il mercato dei prossimi affari a parametro zero propone diverse opzioni interessanti e la dirigenza nerazzurra - che in estate ha accolto a braccia aperte Hakan Calhanoglu e si prepara a mettere sotto contratto André Onana per la prossima stagione - vuole farsi trovare pronta un’altra volta. Calha in pochi mesi è letteralmente esploso, in nerazzurro si è vista la miglior versione di sempre del turco. Onana è destinato a raccogliere l’eredità di Samir Handanovic tra i pali della porta interista, ma potrebbe non essere l’unico colpo a zero del mercato.