Inter, è il giorno di Dumfries: visite mediche e firma, poi il primo allenamento

L'Inter accoglie Dumfries: prima giornata in nerazzurro per il laterale olandese, che svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto

Denzel Dumfries è la nuova freccia dell' Inter . Il club nerazzurro ha concluso l'operazione con il PSV Eindhoven per l'esterno destro dell'Olanda, che prenderà il posto di Achraf Hakimi. Obiettivo raggiunto per Marotta e Ausilio , che lo avevano messo in cima alla lista dei desideri da quando hanno dovuto lasciar partire il marocchino.

Questa mattina Dumfries si sottoporrà alle visite mediche di rito presso la Clinica Humanitas di Rozzano, mentre alle 11.30 si dirigerà nella sede milanese del Coni per l'idoneità sportiva. Poi sarà tempo di varcare per la prima volta i cancelli di Appiano Gentile, dove ad aspettarlo c'è Simone Inzaghi. Dopo aver firmato il contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi cinque anni, l'olandese scenderà subito in campo: come riferisce La Gazzetta dello Sport, Dumfries potrebbe debuttare già nel match di domani a Monza contro la Dinamo Kiev.