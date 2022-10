Inter, Gosens e il no al Leverkusen: cosa c’è dietro. Col Sassuolo nuova chance

Il tedesco vuole conquistare il club nerazzurro: a Reggio Emilia una nuova opportunità per cambiare il suo futuro

Niente maglia da titolare. Uno scenario inatteso, almeno secondo quanto ci si aspettava a gennaio scorso, quando l'Inter lo ha strappato a suon di milioni all'Atalanta. Robin Gosens non è ancora riuscito a scalare le gerarchie e conquistare un posto da titolare con continuità.

Al momento, il tedesco continua a rappresentare un'alternativa per Simone Inzaghi, che finora l'ha impiegato appena 325 minuti spalmati in 10 presenze, solo tre di queste giocate da titolare.

Gosens, però, vuole prendersi la sua rivincita e brillare nell'Inter, come ha ammesso lui stesso in un'intervista rilasciata poche settimane fa.

"Ho parlato con i dirigenti del Bayer Leverkusen, a Simon Rolfes ho detto che voglio restare all'Inter, dove sono molto felice. Si tratta di uno dei migliori club al mondo, non sono rimasto contro la mia volontà".

Come riferisce Calciomercato.com, il tedesco non ha cambiato idea, è ancora convinto di poter essere una risorsa per l'Inter, di poter fare la differenza.