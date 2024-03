Albert Gudmundsson è praticamente in cima alla lista dei desideri dell'Inter. E l'Inter, a quanto si apprende, a sua volta è in cima ai gradimenti del calciatore. La novità importante arriva dalla Gazzetta dello Sport di oggi: "Dio ha detto sì all’Inter e non sembri blasfemo. Perché Gud nella lingua dei vichinghi vuol dire Dio. Ma da queste parti, ragionando in modo molto più terreno, Gud è semplicemente Gudmundsson. L’islandese gradisce, mette il like, annuisce con la testa. L’idea Inter lo stuzzica. E gli piace da matti il fatto di restare a giocare in Serie A. Non un passaggio banale e neppure scontato".