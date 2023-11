Inter, i numeri della premiata ditta ThuLa: ieri una rete emblematica

L'asse è ormai collaudato. Lautaro Martinez e Marcus Thuram formano uno di quei tandem destinati a restare nella storia. Perché viene naturale pensare a loro due come una sola cosa. E ieri in Juventus-Inter ne è arrivata la conferma. Si legge infatti nel focus della Gazzetta dello Sport: "Il 33% delle reti firmate in campionato dal Toro è frutto di un suggerimento del francese, che ha fornito la metà degli assist totali al compagno di reparto. Una coppia che funziona a meraviglia, esaltata dai numeri e dai risultati. Quella formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram è presto diventata una società perfetta in grado di trascinare l’Inter anche nelle occasioni più delicate e intricate, come il derby d’Italia andato in scena domenica sera all’Allianz Stadium".