GdS – Inter, idea Firmino: può arrivare a zero, destino legato a quello di Lukaku

L'attaccante brasiliano è in scadenza di contratto con i Reds, e non è più un elemento intoccabile per Klopp

Fabio Alampi

C'è un nome nuovo sulla lista di mercato dell'Inter: è quello di Roberto Firmino. L'attaccante brasiliano è in scadenza di contratto a giugno con il Liverpool e, dopo 8 stagioni con la maglia dei Reds, pare destinato a proseguire altrove la sua carriera. Un'occasione a parametro zero che può ingolosire tanti top club europei, incluso quello nerazzurro, costretto a lavorare di fantasia considerate le ben note difficoltà economiche in cui versa.

Un profilo che stuzzica parecchio i vertici interisti, come scrive La Gazzetta dello Sport: "L'Inter in totale regime di autofinanziamento è costretta a percorrere una strada stretta, strettissima sul mercato: deve lavorare di fantasia, trasformare la crisi in opportunità. E, più in generale, adeguarsi a questi tempi mesti che hanno reso il campionato italiano un torneo di passaggio per chi aspetta solo i prati verdi e le sterline della Premier. In un contesto simile, i nerazzurri provano però a rovesciare la piramide e ad intercettare le occasioni in uscita dalle big inglesi (e non solo): basta mettersi in tattica di attesa e qualche esubero interessante prima o poi cadrà giù".

Ipotesi percorribile a una condizione — "Non è un caso che il sogno dei nerazzurri per l'attacco della prossima stagione sia un centravanti che pare aver concluso la sua esperienza gloriosa al Liverpool: Roberto Firmino scadrà a fine anno anche se Jurgen Klopp lo terrebbe volentieri anche solo a far da chioccia. Piace ai nerazzurri in un attacco del futuro, ma se e solo se a occupare l'area non ci sarà l'ingombrante Lukaku. [...] L'Inter è pronta a giocarsi le carte in un'asta che si preannuncia frizzantina. Ovviamente, questi crescenti pensieri su Firmino sono direttamente legati al futuro di Big Rom: in questa stagione il prestito del belga costa nel complesso circa 20 milioni, sommando l'ingaggio al lordo e gli 8 di prestito al Chelsea, a cui ne vanno aggiunti quattro di bonus. In più, l'eventuale rinnovo non potrebbe costare tanto di meno, visto che i Blues devono garantirsi la quota d'ammortamento annuale".

I costi dell'operazione — "In attesa di decidere cosa fare col totem belga, in Viale della Liberazione hanno iniziato a fare comunque i conti per Firmino: adesso il brasiliano guadagna circa 10 milioni di euro netti, cifra superiore all'attuale diktat di Suning per gli ingaggi. Ma anche in questo caso l'effetto benefico del Decreto Crescita viene in soccorso dell'a.d. Beppe Marotta e del d.s. Piero Ausilio. Così, nel caso in cui Bobby chieda un netto di 8 circa, al club nerazzurro il lordo costerebbe appena 10,5: poco meno di quanto serve adesso per tenere in prestito Lukaku, più o meno la stessa cifra necessaria per pagare lo stipendio di Dzeko. Insomma, i raffronti economici portano ad un possibile risparmio e ciò non dispiace certo al presidente Zhang: programmare un rinnovamento all'insegna della qualità è la rotta cinese".