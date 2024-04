Inter, il 6 nei derby vale il jackpot: due stelle illuminano la storia nerazzurra

Al Meazza si è fatta la storia. L’Inter ha vinto lo scudetto numero venti, quello della seconda stella, con buona pace dei negazionisti che presto o tardi faranno i conti con le loro paranoie. Lo ha fatto nel modo più bello, con un copione che sembra scientemente prodotto da uno dei grandi della cinematografia mondiale. Quello che sembrava solo un miraggio, ha cominciato a concretizzarsi un po’ alla volta: da suggestione a possibilità concreta, fino a gioia toccata con mano. Finale più bello non poteva esserci, in casa del nemico, per incastonare definitivamente nel Pantheon dei ricordi una cavalcata unica.

Per molti sarà lo scudetto più bello a prescindere. Qualcuno semplicemente perché quello più recente, qualcun altro lo terrà stretto nel cuore perché arrivato grazie a un gioco mai visto a queste latitudini. Sta di fatto che l’epilogo, più che il cammino, lo renderà a lungo - a prescindere da tutto - davvero unico. Farà parte per sempre di due tifoserie contemporaneamente, come gioia infinita e trauma che neanche il tempo potrà lenire. Anche in questo il sesto derby di fila vinto contro il Milan ha il sapore del jackpot.