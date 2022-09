Inter, il messaggio di Lukaku e Calhanoglu: “Stiamo tornando”

Servirà inevitabilmente anche il loro aiuto per uscire dal momento di difficoltà. Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu sono pronti a lasciarsi alle spalle i problemi fisici dell'ultimo periodo per dare una mano all'Inter. Dopo la sosta subito gli impegni ostici con Roma e Barcellona, per cui sarà importantissimo per Inzaghi averli nuovamente a disposizione. Intanto i due proseguono il lavoro ad Appiano Gentile e confermano che manca poco al loro rientro: "Stiamo tornando", si legge a margine della foto postata oggi.