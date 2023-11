Inter, il rimedio all’emergenza difesa: Inzaghi mette in guardia due baby nerazzurri

Inzaghi potrebbe inventarsi qualcosa, spostando pedine all'occorrenza. Ma non è l'unica soluzione. Lo spiega la rosea: "Insomma, per restare tranquillo e coprirsi in caso di imprevisti, servono almeno un paio di nomi in più nei prossimi match: Giacomo Stabile e Aleksandar Stankovic sembrano essere i prescelti".

Entrambi sono già nel giro della prima squadra da inizio stagione. "Il difensore milanese è stato convocato due volte in Serie A - alla prima giornata e in quella scorsa -, mentre il mediano serbo ne ha già messe in fila cinque. Le probabilità che entrambi facciano parte della "spedizione" dell'Allianz Stadium crescono continuamente, salvo recupero in extremis di Bastoni", si legge.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.