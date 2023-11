Inter, Inzaghi: “Amaro in bocca, gol era da evitare. Le sostituzioni…”

Simone Inzaghi in conferenza stampa ha commentato il pareggio di oggi dell'Inter in casa della Juventus. Queste le sue considerazioni: "C'è l'amaro in bocca, volevamo vincere per come si è sviluppata la partita. CI prendiamo questo pareggio, la squadra ha avuto un ottimo approccio. Dovevamo essere più bravi sul gol, sapevamo che tipo di partita sarebbe venuta fuori. La squadra è rimasta in partita e non si è disunita: l'anno scorso dopo lo svantaggio era successo. Siamo rimasti concentrati, sappiamo che fare gol alla Juventus non è semplice. E' stato di grandissima fattura".