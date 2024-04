Inter, Inzaghi: “Siamo nella storia, sarà indimenticabile. Stamattina ad Appiano…”

Qual è il merito che ti riconosci di più?

"Il lavoro quotidiano. Insieme allo staff lavoriamo tanto per il bene dell'Inter, siamo andati sempre in un'unica direzione. Abbiamo sempre lavorato per far sì che potessero succedere giornate come oggi. Sarà indimenticabile, ci sarà modo di festeggiare insieme alla nostra gente. Sono stati straordinari nelle sconfitte e nelle vittorie".

Quanto ci tenevate a vincerlo stasera?

"Tanto, volevamo vincerlo stasera. Avevo buonissime sensazioni per la settimana fatta. Stamattina allenarsi per un'ora abbondante non era facile, nonostante il diluvio i ragazzi sono scesi in campo e abbiamo lavorato su dei particolari che stasera sono stati importantissimi. Siamo stati bravi sul primo gol, ma una grandissima gara in generale. Nel primo tempo potevamo chiudere con più gol di vantaggio".

Come ti inserisci con questa vittoria tra gli allenatori più vincenti?

"Fa enormemente piacere. Bisogna comunque analizzare i tre anni. Questa cavalcata è bellissima, con la Supercoppa anche vinta nel terzo anno di fila, ma guardo a come abbiamo giocato la prima partita di Champions League tre anni fa. Sono stati bravi i calciatori ad ambientarsi bene, a capire l'allenatore e i suoi principi. Questa serata rimarrà, probabilmente non me ne rendo ancora conto, ma sono assolutamente contento".

