Inter, Inzaghi può comunque sorridere: a Torino risposte positive da due pedine

Il focus sull'approccio di due subentrati in particolare nel match pareggiato in extremis dai nerazzurri

Il pareggio acciuffato dall'Inter in extremis ieri sera a Torino sa di punto guadagnato, nonostante le occasioni sprecate nella ripresa. Inzaghi ha provato a ribaltarla nella ripresa facendo ricorso alle risorse che aveva a disposizione in panchina e proprio una di quelle ha portato il gol dell'1-1.

Il Corriere dello Sport sottolinea l'apporto positivo ovviamente di Alexis Sanchez, ma non solo. Si legge infatti: "Cercando aspetti positivi anche a livello di individualità, ecco che Simone Inzaghi può sorridere pensando alla crescita di Robin Gosens, ormai sempre più vicino alla forma giusta. È suo l'intervento decisivo che ha permesso all'Inter di non finire ko, quando in spaccata ha negato il gol al tiro di Josip Brekalo a porta vuota che sarebbe valso il 2-0. E di reazione in reazione, importante per l'Inter anche aver ritrovato subito Alexis Sanchez dopo il cartellino rosso rimediato a Liverpool proprio sul più bello: l'amarezza Champions rimane, ma il gol segnato ieri al 93' potrebbe valere anche più del punticino conquistato in extremis da un'Inter con la lingua di fuori".