Inter, cosa ha detto Inzaghi nello spogliatoio. Col Milan sfida complicata per 3 motivi

La notizia più importante è che l'Inter, dopo due mesi complicati in campionato, è arrivata nel momento clou della stagione in un ottimo stato di forma. La squadra di Inzaghi è reduce da quattro vittorie consecutive in Serie A e adesso è attesa dal doppio confronto in Champions con il Milan. "Non è questo il momento di mollare, di alzare il piede dall'acceleratore, di diminuire l'intensità in allenamento. Lo ha detto nello spogliatoio e lo ribadirà anche nei prossimi giorni, nelle prossime ore", sottolinea la Gazzetta dello Sport.