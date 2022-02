Inter, su Lautaro un dato da non trascurare. E il messaggio di Marotta è chiarissimo

Il centravanti argentino non trova il gol da più di due mesi in Serie A ma è un punto cardine dell'Inter

Marco Astori

Il gol è vita per l'attaccante. Senza quello, il numero 9 fatica, spesso si innervosisce e non rende come dovrebbe. Poi esistono i momenti, quelli in cui qualsiasi palla tocchi entra, mentre quelli in cui ci provi all'infinito e va tutto storto. Ed è un po' questa la sintesi del periodo che sta vivendo Lautaro Martinez, che non riesce più a trovare la via della rete e questo, col passare del tempo, appesantisce sempre di più testa e gambe. Ecco perché serve al più presto che il numero 10 ritorni sul tabellino dei marcatori e ad essere decisivo per i colori nerazzurri.

Come detto, in un momento del genere fa tutto la testa: quando non sei sereno, è complicato giocare come sai e rendere come dovresti. Ed è anche complicato chiedere al Toro di lasciarsi alle spalle tutto e di giocare con la testa libera: non segnare dal 17 dicembre in campionato influisce eccome. Ma c'è un altro aspetto che merita molta attenzione, soprattutto di Simone Inzaghi: Lautaro ha giocato soltanto una volta interamente una partita di Serie A, quella contro il Sassuolo.

Ciò significa che è stato sempre sostituito oppure è entrato dalla panchina: è comprensibile dunque che il fatto di sapere di non avere tutta la gara per esprimersi possa essere un fattore sul tuo rendimento. Oltretutto il Toro, anche quando non trova il gol, inevitabilmente alza l'indice di pericolosità dell'Inter: la sua presenza in campo fa sì che un difensore debba marcarlo e quindi può dare una soluzione in più a qualche compagno che può inserirsi. Il Mister rifletta su questo dato e valuti bene le sue scelte quando ha in testa di sostituirlo a partita in bilico.

Beppe Marotta è intervenuto anche su questo argomento in settimana: "La squadra e il club devono supportarlo per farlo tornare ad essere il giovane interessante campione che conosciamo". Questo è un messaggio chiaro a tutti: Lautaro Martinez è un punto fermo dell'Inter e non se ne può fare a meno. Supportarlo significa farlo giocare sempre e lavorare per lui come lui fa per la squadra. Da martedì può iniziare una nuova stagione per la squadra di Inzaghi: ed è necessario, se si vuole arrivare a vincere, che il Toro ne sia assoluto protagonista.