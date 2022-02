Verso Inter-Liverpool: la conferenza stampa di Simone Inzaghi alle ore 13.45

In vista della gara contro il Liverpool di domani sera il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei cronisti collegati con il Suning Training Center di Appiano Gentile

APPIANO GENTILE - Dopo il pareggio in campionato ottenuto sul "Maradona" di Napoli contro la squadra allenata da Luciano Spalletti, per i nerazzurri è tempo di voltare pagina e di tuffarsi nell'atmosfera europea con la gara d'andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. Rimediare all'assenza di Barella, questo il primo nodo da sciogliere per il tecnico nerazzurro che dovrà fare a meno del centrocampista, espulso nella gara di Madrid contro il Real. Salgono le quotazioni di Vidal per una maglia da titolare, cosi come cresce la possibilità di vedere Sanchez partire dal primo minuto in attacco accanto a Dzeko. Per fugare ogni dubbio l'allenatore interista risponderà alle domande dei cronisti collegati con Appiano Gentile per la consueta conferenza stampa di vigilia fissata alle 13.45. FcInter1908 vi riporterà la diretta testuale con le parole del tecnico.