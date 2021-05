Inter, Lukaku non si tocca minimamente. Il belga può convincere Conte a restare

Il club nerazzurro non ha dubbi sul futuro dell'attaccante belga: punto a favore per trattenere il tecnico

E' noto a tutti il peso di Romelu Lukakunello spogliatoio dell'Inter e in campo per gli schemi di Antonio Conte. Il tecnico ha voluto fortemente l'attaccante a Milano due estati fa e poter lavorare ancora insieme a lui è un fattore può incidere moltissimo nella sua scelta sul futuro. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Avere un attaccante così è un attrattore potente per Antonio. È dura, infatti, rinunciare a una creatura costruita a propria immagine e somiglianza, a partire proprio dal centravantone voluto sopra ogni cosa. Ai suoi occhi non è facile digerire sacrifici nella rosa e un mercato in totale autofinanziamento, ma il fatto che Romelu non compaia minimante nella lista dei sacrificabili è un punto a favore della permanenza".