Inter all’attacco, Thuram con Scamacca: il francese è più di un’idea, la situazione

L'attaccante francese è considerato il profilo ideale per rinforzare il reparto avanzato e attaccare gli spazi

In casa Inter un vecchio pallino può tornare di moda in vista dell'estate. La difficoltà di andare in goal, con i nerazzurri che non segnano da 403 minuti, costringe la dirigenza a fare delle attente valutazione e studiare nuovi profili in ottica estiva.