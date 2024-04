“In agenda non ci sono rivoluzioni come quella della scorsa estate, con la sala delle partenze e quella degli arrivi molto affollate e metà gruppo rinnovato” riferisce il Corriere della Sera.

Già chiusi i colpi di prima fascia Piotr Zielinski a centrocampo, dal Napoli, e Mehdi Taremi in attacco, dal Porto, l’Inter ha ha diverse settimane di vantaggio sulla concorrenza, da sfruttare per sondare occasioni e captare eventuale interesse per alcuni suoi big, “perché salvo sorprese, potrà spendere solo quello che guadagnerà, all’insegna della sostenibilità”.

L’obiettivo è mettere a disposizione di Inzaghi una rosa più lunga in vista della Super Champions e del Mondiale per Club a 32 squadre, in programma a giugno 2025 negli Stati Uniti.

A breve Simone Inzaghi si siederà al tavolo con la dirigenza non solo per discutere il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2025 a 5,5 milioni a stagione, ma per pianificare.

In tema di addii e rimpiazzi, per Cuadrado è già arrivato Buchanan a gennaio e che Klaassen o Sanchez possono essere salutati senza troppi rimpianti, aggiunge il CorSera

Il premio Scudetto per la squadra sarà di 3 milioni di euro da dividere.

Deciso anche il futuro di Valentin Carboni:

“Se non arriveranno offerte irrinunciabili per i vari Bastoni, Barella, Dimarco, Lautaro o Thuram, per fare cassa ci sono diversi giovani, tra cui spicca Valentin Carboni, che rientrerà alla base da Monza ma non resterà, in attesa di offerte sui 30 milioni”.

Dumfries potrebbe partire, anche se l’apertura sul rinnovo non è passata inosservata. Da valutare la posizione di Acerbi, che ha un altro anno di contratto, mentre in entrata l’Inter cerca un centrale anche d’occasione e meglio se duttile con Buongiorno del Torino che resta il sogno.

Valutazioni anche in porta. Sommer è andato forse al di là delle aspettative grazie a una cura maniacale della condizione psicofisica: lo svizzero ha 35 anni e l’ipotesi di affiancargli un collega più giovane e di grande prospettiva è concreta, perché Audero non sarà riscattato. Piace il brasiliano Bento dell’Atletico Paranaense di Curitiba, a marzo ha debuttato in Nazionale, ha quasi 25 anni e costa sui 15-20 milioni.

In avanti, l'Inter va a caccia di un'altra punta. Il Corriere della Sera rivela che si è offerto Ciro Immobile ma la pista non scalda, mentre il genoano Gudmundsson costa 30 milioni di euro.

