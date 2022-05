Inter, messaggio di Zhang e Inzaghi ai giocatori. Un gesto è stato apprezzato dalla squadra

Dopo l’allenamento di sabato l'Inter andrà in ritiro: poi l’appuntamento sarà per il precampionato

Non è ancora finita. Dopo due giorni di riposo, da domani l'Inter inizierà a preparare l'ultima gara di campionato contro la Sampdoria in un San Siro sold out. Inzaghi ha fissato gli allenamenti tutti alla mattina, salvo, come riporta la Gazzetta dello Sport, la rifinitura di sabato che sarà al pomeriggio. Dopo l’allenamento di sabato l'Inter andrà in ritiro: poi l’appuntamento sarà per il precampionato. "Ma non è questo il momento di pensare oltre. Il messaggio è arrivato chiaro ai giocatori. È arrivato dal tecnico, certo. Ma pure dal presidente Steven Zhang: il blitz a sorpresa a Cagliari è stato molto apprezzato dalla squadra, è stato recepito come un messaggio di vicinanza, un segnale di continuità dopo la trasferta di Roma per la Coppa Italia, probabile che sia così anche alla vigilia della gara di domenica".