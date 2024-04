L'Inter quest'anno sta facendo collezione di clean sheet. Il successo degli uomini di Inzaghi, prima ancora che dalla inarrestabile manovra, nasce dalla solidità di una difesa che a protezione di Sommer funziona benissimo. Dopo un paio di partite non sui livelli migliori, contro l'Empoli in campionato il reparto è tornato a funzionare. Si legge sulla Gazzetta dello Sport:

Gli zero tiri nello specchio concessi nella ripresa, quando la formazione di Nicola doveva assolutamente segnare per evitare la quarta sconfitta consecutiva, sono un segnale importante dopo i due gol subiti al Metropolitano contro l’Atletico e quello incassato nel match casalingo con il Napoli. Lautaro e compagni hanno così collezionato il clean sheet numero 19 in 30 giornate di campionato, 4 in meno rispetto a tutte le altre formazioni europee che fino a un certo punto della stagione avevano tenuto il passo dei nerazzurri e che invece adesso sono staccate. Il prossimo obiettivo adesso è quello di centrare il record di squadra di clean sheet: ne servono altri 3 per raggiungere quota 22.