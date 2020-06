Inter, una grossa novità sul futuro di Esposito. Dall’attaccante anche un ‘no’ categorico

C’è ancora distanza tra l’Inter e l’entourage di Sebastiano Esposito sul rinnovo di contratto. Le parti si sono incontrate e, al momento, non sono riuscite a trovare un accordo. Posto che “Esposito non andrà a giocare in Serie B, non è quello che vuole”, i colleghi di Calciomercato.com spiegano cosa potrebbe accadere: “In Serie A ci sono molti club sulle sue tracce e la vera novità è che l’Inter è pronta a prendere in considerazione anche una cessione a titolo definitivo, ovviamente solo a determinate condizioni. Vendere Esposito non è un tabù, ma i nerazzurri vogliono continuare a possederne il controllo mediante un diritto di riacquisto. Un’opzione che consentirebbe al club nerazzurro di poterlo riportare a casa in qualsiasi momento (un po’ come accaduto per Pinamonti, col Genoa c’è un gentlemen agreement). Ovviamente dietro il versamento di un conguaglio a crescere, che aumenterebbe di circa cinque milioni l’anno. Il Parma sembra il club maggiormente interessato, ma anche Fiorentina e Atalanta hanno chiesto informazioni. Ad oggi la priorità dell’Inter resta quella di trovare l’intesa per il rinnovo di Esposito, poi si ragionerà anche sul futuro progetto di crescita. Senza chiudere a nessuna ipotesi”.