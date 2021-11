Inter, nuovo affondo per Nandez? Utile per Inzaghi, ma occhio a Conte

L'uruguaiano potrebbe cambiare casacca nel corso del mercato invernale: su di lui anche club stranieri

Nahitan Nandez cambierà casacca a gennaio? L'uruguaiano, già vicino all'Inter la scorsa estate, è ancora alla ricerca di nuovi stimoli e di un salto in avanti per la sua carriera. Sulle sue spalle grava una clausola rescissoria da 36 milioni di euro, ma Giulini ha promesso a lui e al suo entourage di agevolare il divorzio attraverso uno sconto inevitabile in tempi di Covid.

Delle sorti del centrocampista del Cagliari parla anche Calciomercato.com: "Chi può prendere Nandez? Tanti sono i club che hanno seguito il giocatore negli ultimi anni, in Italia e all'estero. Per gennaio, possono tornare in gioco Napoli e Inter restando in Serie A. Soprattutto per i nerazzurri, un calciatore con le caratteristiche dell'uruguaiano farebbe comodo sia come esterno di destra sia come mezzala ​ nel 3-5-2 di Inzaghi. All'estero, l'insidia maggiore è rappresentata dal Tottenham di Antonio Conte, che già in estate, prima che l'ex ct diventasse l'allenatore, aveva contattato il Cagliari per il classe '95".