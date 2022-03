Inter, il piano per i rinnovi di Handanovic e Perisic. Per Brozovic manca un tassello

La situazione rinnovi e la strategia del club nerazzurro: ecco le ultime. E manca un dettaglio per Brozovic

L' Inter continua a lavorare per blindare i suoi gioielli. Il club nerazzurro è concentrato sul rinnovo del contratto di alcuni calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno.

Tra questi c'è Marcelo Brozovic . La dirigenza e l'entourage del centrocampista croato hanno trovato l'intesa definitiva, con la fumata bianca arrivata nelle scorse settimane. Come riferisce il Corriere dello Sport, l'annuncio arriverà quando l'avvocatessa di fiducia di Brozovic otterrà l'iscrizione all'albo dei procuratori della Figc.

In bilico c'è Andrea Ranocchia - con il club che ha un'opzione per il 2022-23 ma non è ancora stata presa una decisione -, mentre Vecino e Vidal potranno cercarsi una nuova sistemazione.