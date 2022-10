UFFICIALE – Inter-Plzen, formazioni: Acerbi dal 1′. Dzeko-Lautaro in attacco

Alle 18.45 in uno stadio ancora una volta tutto esaurito, l'Inter affronta il Viktoria Plzen. Per la squadra di Inzaghi la gara contro i cechi è uno snodo importante per la stagione: in caso di vittoria l'Inter approderebbe agli ottavi di Champions con un turno d'anticipo. Il tecnico schiera Onana in porta, in difesa spazio a Skriniar, Acerbi e Bastoni.