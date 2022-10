Sky – Inter, la probabile formazione: pole Mkhitaryan, novità in difesa e sulle fasce

Come riportato da Sky, conferma per Onana in porta con de Vrij pronto a tornare titolare al centro del posto di Acerbi; da braccetti tocca a Skriniar e Bastoni. Verso la panchina inizialmente Asllani, c'è Mkhitaryan in pole per affiancare Calhanoglu (provato ancora in cabina di regia) e Barella. Sulle fasce ballottaggi aperti, con possibili novità rispetto a Sassuolo: Darmian e Gosens sono leggermente favoriti su Dumfries e Dimarco. In attacco tocca ancora a Dzeko e Lautaro Martinez, costretti agli straordinari.