Sky – Inter, la probabile formazione: dalla difesa all’attacco, panchina Brozovic

Le ultimissime da Appiano Gentile in vista di Inter-Juventus in programma domani a San Siro: le prove di formazione di Inzaghi

Le ultimissime da Appiano Gentile in vista di Inter-Juventus in programma domani a San Siro. Prove di formazione per Simone Inzaghi , che deve fare a meno di tre giocatori: Bastoni, Gosens e Skriniar infatti saranno costretti al forfait.

Scelte praticamente obbligate in difesa, dove sono pronti Darmian, de Vrij e Acerbi. Difficile che giochi dal 1' D'Ambrosio, è un'alternativa sia a Darmian che a Dumfries a destra. A sinistra c'è Dimarco, a centrocampo verso un'altra panchina Brozovic per Sky: provati Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco riecco Lukaku in coppia con Lautaro Martinez, panchina per Dzeko e Correa.