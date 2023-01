Sky – Inter, la probabile formazione: Lukaku torna dal 1′, al suo fianco…

Le probabili scelte di Simone Inzaghi per Inter-Napoli: c'è un dubbio di formazione in particolare da sciogliere

Le probabili scelte di Simone Inzaghi per Inter-Napoli. Dopo le parole dell'allenatore nerazzurro in conferenza, ecco le ultimissime sulla formazione che scenderà in campo domani alle 20.45 a San Siro. Inzaghi deve ancora sciogliere un dubbio in particolare nell'undici iniziale.