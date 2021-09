E' semplicissimo il giudizio su Inter-Real Madrid di ieri sera: sconfitta assolutamente immeritata per i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi ha messo infatti in campo un'ottima prestazione fino ai minuti finali di gara, nella quale ha spesso e volentieri costretto i Blancos al catenaccio. Sono diversi i calciatori dell'Inter ad aver disputato una gara eccellente, come confermano anche le pagelle dei tre quotidiani sportivi nazionali.