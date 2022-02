L’Inter pianifica il futuro, un rinforzo per reparto per 100 mln: i nomi in pole

L'Inter pensa al campo, ma anche al mercato per rinforzare la rosa di Inzaghi: ecco i nomi principali per ogni reparto

Alessandro Cosattini

Due Inter per Simone Inzaghi, con alternative in ogni ruolo, dalla porta all’attacco passando per difesa a centrocampo. Ma la società è al lavoro soprattutto per ringiovanire la rosa in ogni reparto. È già stato accontentato con André Onana, a breve la società nerazzurra discuterà anche il rinnovo di contratto con capitan Samir Handanovic. Dalla difesa all’attacco, passando per il centrocampo: ecco i tre nomi principali per il mercato dell’Inter in vista della prossima estate.

In difesa il nome principale è quello di Gleison Bremer, classe 1997 del Torino fresco di rinnovo di contratto. I dirigenti nerazzurri si stanno muovendo da tempo col club granata e con l’entourage del giocatore, per anticipare la grande concorrenza italiana (Milan e Juve) e straniera. Il Toro sa dell’ambizione di Bremer, è pronto a lasciarlo partire, c’è già un patto: l’offerta però deve essere congrua. Di circa 25/30 milioni di euro e il prezzo può anche salire da qui a fine campionato, perché i granata sperano nell’asta internazionale. È lui il prescelto per il reparto arretrato.

A centrocampo la prima scelta oggi è Davide Frattesi. Oggi perché tutto può cambiare, ci sono sempre le eventuali opportunità di mercato. L’Inter si sta muovendo per il classe 1999 del Sassuolo, grande rivelazione in questa stagione nei neroverdi. 25 le presenze in Serie A fin qui, con 4 gol e 2 assist. È considerato un profilo perfetto per i nerazzurri, “alla Barella”, un giocatore già pronto per presente e futuro. Non sarà facile strapparlo al Sassuolo, da sempre bottega molto cara. Il prezzo oggi è di circa 25/30 milioni di euro anche in questo caso.

In attacco, infine, la prima scelta ha un nome e un cognome: Gianluca Scamacca. Si rincorrono i rumors sul futuro di Romelu Lukaku, ma è il centravanti classe 1999 il prescelto dei nerazzurri oggi. Dialoghi costanti tra Marotta e Carnevali, il prezzo è destinato a salire da qui a fine campionato: dai 30 della scorsa estate siamo quasi a 40 milioni e con gli spareggi Mondiali alle porte può salire ancora. Per i primi tre nomi in pole, servono circa 100 milioni dunque in casa Inter. Ragionamenti e lavori in corso, sono loro in cima al taccuino di Marotta e Ausilio.