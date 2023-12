Inter, in arrivo i rinnovi di Mkhitayran e Dimarco: cifre e dettagli. Dumfries più lontano

"Sotto l'albero di Natale i tifosi dell'Inter troveranno un doppio regalo molto atteso, i rinnovi dei contratti di Mkhitaryan e di Dimarco. Entrambe le trattative sono alla stretta finale". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello sport in merito alla fumata bianca per i due rinnovi in casa Inter. L'incontro con Rafaela Pimenta per l'armeno è in programma nella prossima settimana e si va verso il rinnovo alla stessa cifra attuale (3,9 mln netti) sfruttando anche il Decreto Crescita. Da capire ancora se si tratterà di un biennale o di annuale con opzione per il secondo.