Inter, rinnovo per Handanovic? Onana non lo turba, ma è convinto che…

Il focus sul capitano e portiere nerazzurro a poche ore dalla delicata sfida di Supercoppa con la Juventus

Non è un mistero che l'Inter abbia messo le mani su André Onana. Il portiere arriverà a Milano la prossima estate e quantomeno insidierà la titolarità di Samir Handanovic, che al momento resta in scadenza di contratto. Lo sloveno però non si lascia distrarre, come sottolinea il Corriere dello Sport: "L'acquisto per la prossima stagione di André Onana non turba i sogni di Samir Handanovic. Il capitano, ieri in conferenza insieme a Inzaghi, non ha dato eccessivo peso all’operazione conclusa con largo anticipo dalla dirigenza che ha messo sotto contratto per le prossime 5 stagioni (a una media di 3 milioni netti l'anno) l'ex numero uno dell'Ajax, adesso in Coppa d'Africa con il Camerun. Samir, da grande professionista qual è, ha tenuto gli occhi fissi sul presente e ha mostrato la solita voglia di togliersi quelle soddisfazioni che nella prima parte della sua esperienza nerazzurra non sono arrivate".