Inter, Dumfries non delude e si rilancia: freccia in più per l’assalto alla vetta

Chiamato a fornire una risposta convincente e a ribaltare un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, Denzel Dumfries non ha deluso

Chiamato a fornire una risposta convincente nella prima senza Matteo Darmian e a ribaltare un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, Denzel Dumfries non ha deluso. Senza troppi acuti, la sua gara è stata comunque positiva, ordinata in entrambe le fasi. Il modo migliore per rilanciarsi in un periodo in cui, come scrive la Gazzetta dello Sport, avrà molte più occasioni per provare a riscrivere le gerarchie sulla fascia destra: