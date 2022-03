Inter-Salernitana, le formazioni ufficiali: una sola novità per Inzaghi

Le scelte del tecnico nerazzurro per l'insidioso match del Meazza contro i granata di Nicola

L'Inter stasera non può sbagliare. Al Meazza arriva la Salernitana e nell'anticipo di questo venerdì di Serie A non c'è margine di errore per i nerazzurri, considerando che tra due giorni Napoli e Milan si affronteranno al Maradona e inevitabilmente almeno una delle due perderà terreno in classifica. Simone Inzaghi lo sa bene e per questo ha ridotto al minimo il turnover, pur dovendo fare i conti con la stanchezza di alcuni elementi. Martedì l'Inter affronterà il Liverpool ad Anfield, ma in questo momento non c'è spazio per pensare alla Champions League.