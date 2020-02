Inter-Sampdoria, che problema: filtrano sensazioni negative. E ora il rischio è…

Un problema non di poco conto. Quando recuperare Inter-Sampdoria? La partita, rinviata per il coronavirus, sta creando non pochi grattacapi ai club e alla Lega. Il calendario nerazzurro è già intasato, trovare una data utile è veramente problematico.

L’Inter spinge perché sia fissato alla prossima settimana, rinviando di conseguenza il ritorno delle semifinali di Coppa Italia con il Napoli, aggiorna oggi il Corriere dello Sport.

Il rischio pesante di arrivare a metà maggio

“In questo modo, sostengono in casa nerazzurra, verrebbe preservata la regolarità del campionato, visto che, altrimenti, con l’Inter in finale sia di Europa League sia di Coppa Italia, la sfida con i blucerchiati rischierebbe di slittare addirittura a maggio. Il club partenopeo, però, non ha ancora dato la sua disponibilità allo spostamento, anzi filtra che l’orientamento sarebbe negativo. È probabile, comunque, che una risposta arrivi solo dopo il match con il Barcellona di questa sera”.