Inter-Skriniar, ci siamo: oggi il contatto per la fumata bianca. Le cifre finali

Il rinnovo di contratto di Milan Skriniar è sempre più vicino. Oggi in programma un altro passo importante. Non sarà quello della firma, ma potrebbe sicuramente quello dell'accordo finale. Spiega la Gazzetta dello Sport: "La trattativa per la nuova intesa con l’Inter procede spedita e oggi si arricchirà di un nuovo capitolo: importante, non ancora risolutivo. Nell’agende di Marotta e Ausilio c’è in programma una video-call con l’entourage del difensore slovacco, per limare ancora i dettagli riguardanti i bonus del nuovo accordo che dovrebbe legare “Skrigno” al club fino al 2027, con un contratto da 6 milioni netti a stagione".