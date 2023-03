Inter, sold out anche con Juve e Fiorentina. Meazza stracolmo fino a fine stagione?

Sola non la lasciano mai. L'Inter è sempre accompagnata dall'entusiasmo dei suoi tifosi, in casa e in trasferta. In particolare, al Meazza, l'affetto verso la squadra di Inzaghi continuerà ad essere avvolgente anche nei prossimi impegni. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Contro la Juventus sarà sold out. Se sarà lo stesso anche contro i viola, dipenderà esclusivamente dal settore ospiti. Per le due prossime partite interne – il 19 marzo alle 20.45 contro la Juventus, il 1° aprile alle 18 contro la Fiorentina – i tifosi dell'Inter hanno polverizzato i 72mila tagliandi acquistabili. Una dimostrazione di affetto e attaccamento che non può essere spiegata con il passaggio del turno contro il Porto: quest'anno i supporter nerazzurri hanno risposto sempre presente. Considerando le prossime sfide in programma al Meazza, c'è da scommettere che da qui a fine stagione ci sarà sempre un San Siro pieno".