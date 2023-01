Inter, occhi in Premier per il dopo Skriniar: due vecchi obiettivi e un nome nuovo

Il club nerazzurro va alla ricerca del sostituto di Milan Skriniar: tre nomi sul taccuino della dirigenza

Alessandro De Felice

In attesa di una mossa del PSG per Milan Skriniar e della fine dell'avventura del difensore slovacco in nerazzurro, l'Inter si cautela e cerca il sostituto per non farsi trovare impreparata in queste ultime ore della finestra invernale di calciomercato.

Alla luce delle difficoltà di arrivare a Tiago Djalò del Lille a gennaio, sul tavolo del club di viale della Liberazione ci sono tre nomi. Il primo è Trevoh Chalobah del Chelsea, già cercato la scorsa estate, quando l’addio di Skriniar pareva imminente.

"Il punto è che oggi il difensore sta giocando con continuità nel club londinese: complicato pensare che possa partire in extremis" spiega La Gazzetta dello Sport.

Le altri due piste più semplici portano a Victor Lindelof del Manchester United e Thilo Kehrer del West Ham. Per quanto riguarda il primo, l’Inter lo ha chiesto in prestito ai Red Devils, ricevendo però in cambio una chiusura. Non è finita, i discorsi vanno avanti, anche se lo United sarebbe nel caso disposto a trattare solo per un affare a titolo definitivo.

Il secondo, invece, fu offerto proprio da Psg all’Inter la scorsa estate proprio nell’ambito delle discussioni per Skriniar. Nel frattempo il tedesco è approdato in Premier League, al West Ham. "È una pista da tenere in considerazione, all’Inter il nome è stato fatto nuovamente nelle ultime ore e l’evoluzione va seguita" aggiunge la Rosea.

Il difensore che prenderà il posto di Skriniar, nel caso, arriverebbe dall’estero, a meno di occasioni last minute dalla Serie A che però fino a ieri non si erano create.