Inter-Fiorentina, Brozovic parte da titolare. Vidal in panchina. In difesa c’è Kolarov

Manca poco all’esordio dell’Inter nel campionato 2020-2021. Assisteranno alla gara 1000 tifosi tra i quali anche una rappresentanza di medici e infermieri del Sacco e dell’Humanitas per omaggiarli per quanto hanno fatto contro il Covid19. Conte potrebbe puntare su Brozovic dal primo minuto, lui ha vinto il ballottaggio a centrocampo con Gagliardini. Vidal partirà dalla panchina. Hakimi e Perisic in mezzo sulle fasce. Eriksen ispirerà i due attaccanti. Questa la probabile formazione nerazzurra:

INTER (3-4-1-2): Handanovic, D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

Due dubbi per la Fiorentina di Iachini, non è stato ancora risolto il dubbio tra Pezzella e Ceccherini. Se Pezzella dovesse farcela in difesa partirebbe lui vicino a Milenkovic, osservato speciale dei nerazzurri (se dovesse partire Skriniar dicono possa essere il sostituto ideale).

Uno tra Duncan e Bonaventura giocherà accanto a Castrovilli. Questa dovrebbe quindi essere la formazione scelta dall’allenatore viola per affrontare l’Inter al Meazza:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

(Fonte: Skysport)