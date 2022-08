Inter-Spezia, le formazioni UFFICIALI: tornano Bastoni e Dumfries dal 1′

Le scelte di Inzaghi e Gotti per la gara di campionato in programma questa sera al Meazza

Rispetto alla gara col Lecce, cambiano due pedine nello scacchiere. In difesa torna titolare Alessando Bastoni, che completa il terzetto con De Vrij e Skriniar. Non esce però dal campo Federico Dimarco, tra i migliori al debutto in campionato della settimana scorsa, che va a prendere il posto di Robin Gosens sulla corsia mancina. A destra, si rivede dal primo minuto anche Dumfries, con Darmian che scivola in panchina. Per il resto, confermata la formazione che ha vinto sette giorni fa.