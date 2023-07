Inter, studi approfonditi per stadio a Rozzano: terreno privato e meno burocrazia, il punto

"Per arrivare a questo punto il club nerazzurro ha già effettuato diversi studi e ora verranno analizzati tutti i vari aspetti, anche burocratici. Perché è vero che il terreno è privato e quindi il confronto con la politica dovrebbe essere inferiore rispetto a quello che avviene per San Siro, ma resta comunque un intervento impattante per la zona e per Rozzano. Ci saranno quindi diversi passaggi all’orizzonte, sia politici che amministrativi, con approfondimenti che proseguiranno in attesa anche di novità dalla sovrintendenza sul Meazza".