Rigorista Inter, Inzaghi fa tre nomi. Ma cosa dicono i numeri? Responso chiarissimo

L'Inter, ancora una volta, non ha chiuso la gara e alla fine esce dal campo dopo il derby piena di rimpianti. Col Milan ci sono state le opportunità per andare in vantaggio dopo il pareggio, ma sono state sprecate come in altre occasioni. Tra le varie opportunità da gol create c'è anche il rigore non trasformato da Lautaro Martinez. Nella passata stagione l'Inter si era abituata bene allo score di Lukaku che dal dischetto era praticamente infallibile, ora i tiratori variano, ma già due errori che pesano in stagione.