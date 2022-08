Inter, ecco la strada da battere. Gosens, dev’essere chiara una cosa in modo definitivo

"Dev’essere chiara una cosa in modo definitivo: Gosens non è Perisic. È un altro mondo. Il tedesco si è fatto una storia all’Atalanta piombando in area per raccogliere ciò che si costruiva sulla fascia opposta. Perisic la fascia l’attraversava con la palla al piede, legando il gioco e ispirandolo. La prima volta che Gosens ha accompagnato l’azione e ha crossato, Lukaku ha fatto gol (36’). È stata anche una delle poche volte in cui l’Inter ha giocato con la palla a terra, grazie anche a un intelligente ricamo di Lautaro. È questa la strada da battere. E va ritrovata la centralità tecnica di Calha, troppo spesso tagliato fuori da lanci lunghi".