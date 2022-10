Inter, in attesa di Lukaku serve la svolta in trasferta: i numeri attuali non bastano

Come sottolinea Sky Sport, però, per risalire la china in campionato è fondamentale ritrovare continuità e punti in trasferta. I nerazzurri hanno finora raccolto 6 punti in 5 partite in campionato, due vittorie - contro Lecce e Sassuolo - che si sommano al successo in Champions col Plzen. Da sottolineare come, su 7 trasferte, finora l'Inter è andata in vantaggio 5 volte, vincendone appunto solo 3. Inzaghi spera in Lukaku, in gol proprio a Lecce, per poter rilanciarsi definitivamente anche in campionato.