Inter, Taremi già svolto le visite mediche in gran segreto: il retroscena

Un addio tra le polemiche nell’ambiente dei ‘Dragoes’, che non hanno preso bene le modalità. Conceicao lo ha utilizzato col contagocce, mentre sono arrivati i fischi del pubblico nelle ultime settimane.

Dal canto suo, l’Inter ha tutelato Mehdi Taremi annullando le visite mediche fissate per il 13 febbraio dopo la notizia trapelata.

Come rivela Calciomercato.com, tutto è stato rimandato di un mese: l’attaccante iraniano ha svolto le visite il 18 marzo, arrivando a Milano in gran segreto insieme a qualcuno della sua famiglia.

"Rispetto sempre i tifosi. Per questo motivo ho rinviato la firma del contratto per la prossima stagione. So che i tifosi a volte sono stati critici nei miei confronti, è naturale, lo accetto e li ho sempre rispettati. Finché vivrò tiferò il Porto" ha dichiarato ieri sera Taremi a Sport TV.