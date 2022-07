Digitalbits, ritardi nei pagamenti: Inter oscura lo sponsor dal sito, ecco lo scenario

In casa nerazzurra si sta ovviamente lavorando per venire a capo del problema e riattivare il dialogo con DigitaBits

Sono confermate le voci emerse qualche settimana fa in merito ad alcune tensioni tra l'Inter e DigitalBits, azienda di criptovalute con cui il club nerazzurro ha siglato una partnership quadriennale. Ecco quanto risulta al Sole 24 Ore in merito a questo accordo di sponsorizzazione: "Da alcuni mesi il crypto-sponsor sarebbe in grave ritardo nel rispettare gli obblighi assunti. DigitalBits non avrebbe ancora corrisposto al club nerazzurro alcuni pagamenti, in particolare da quando è passato dall’essere sponsor di manica a main sponsor. Un indizio delle forti tensioni in corso è la cancellazione dal sito dell’Inter di ogni riferimento alla criptovaluta. Che sabato potrebbe anche sparire dai led a bordocampo nell’amichevole contro il Lione a Cesena.